Ρωσία: 5 νεκροί σε έκρηξη πρατηρίου καυσίμων

Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί από την έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν, στον Καύκασο, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και δύο παιδιά, διευκρίνισε το υπουργείο με ανάρτησή του στο Telegram.

Άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο βενζινάδικο και την καφετέρια του πρατηρίου έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Το πρατήριο βρίσκεται στα νότια της Μαχατσκαλά, της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, σε έναν δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Νόβι Χούσετ.

Τον Αύγουστο του 2023 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 119 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε ένα βενζινάδικο στα προάστια της Μαχατσκαλά. Τέτοιου είδους δυστυχήματα είναι συνηθισμένο φαινόμενο στη Ρωσία, συνήθως επειδή παραβιάζονται οι κανόνες ασφαλείας ή λόγω της παλαιότητας των υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.