Ο Τραμπ δεσμεύεται για τέλος του πολέμου την Ουκρανία, στη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα συνεργαστεί τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία για να τερματίσουν τον πόλεμό, σε δηλώσεις που έκανε με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από την προκαθορισμένη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Πύργο Τραμπ, ο Ζελένσκι είπε ότι θέλει να συζητήσει με τον Τραμπ το «σχέδιο νίκης» του για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters, επαίνεσε τον Ζελένσκι, αλλά είπε ότι είχε επίσης μια σταθερή σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση και έχω επίσης μια πολύ καλή σχέση, όπως γνωρίζετε και με τον Πρόεδρο Πούτιν», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου, πως εφόσον εκλεγεί εκτιμά πως θα είναι σε θέση να συμβάλλει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι συντελείται αφού ο Τραμπ επέκρινε τον Ουκρανό ηγέτη στην προεκλογική εκστρατεία του και εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο, αν και σύμμαχος των ΗΠΑ, μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, την υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.