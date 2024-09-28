Χθες βράδυ, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του εκπροσώπου του Ονζτού Κετσελί, διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι Τούρκοι πολίτες χωρίς άδεια διαμονής στη Γερμανία θα σταλούν πίσω στην πατρίδα τους.

Ο Κετσελί σε ανάρτηση του στο X σχετικά με ανάλογα δημοσιεύματα «Οι ειδήσεις στον γερμανικό Τύπο σχετικά με την επιστροφή στην Τουρκία πολιτών μας που δεν έχουν το δικαίωμα να διαμένουν νόμιμα στη Γερμανία, δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. Καμία πρακτική σχετικά με τη μαζική απέλαση των πολιτών μας δεν έχει εγκριθεί. Αυτό δε το θέμα δεν τέθηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου μας Ταγίπ Ερντογάνμε τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου, όπως ισχυρίζεται ο γερμανικός Τύπος.



Διάψευση υπήρξε επίσης και από το Κέντρο κατά της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας που ανακοίνωσε ότι: «Ο ισχυρισμός στον γερμανικό Τύπο ότι Γερμανία και Τουρκία κατέληξαν σε συμφωνία ότι κάθε εβδομάδα, 500 Τούρκοι που δεν έχουν το δικαίωμα να διαμένουν νόμιμα στη Γερμανία, θα σταλούν στην Τουρκία με ειδικές πτήσεις, δεν είναι αληθής».

Διπλωματικός ελιγμός η ανακοίνωση;

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι η Τουρκία διαψεύδει μια συμφωνία η οποία φέρεται να επετεύχθη μεταξύ Ερντογάν κα Σολτς στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και κατά την οποία η Τουρκία έδωσε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στη διαδικασία επαναπατρισμού. Μάλιστα τον περασμένο Μάιο, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Ερντογάν, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς είχε δηλώσει στην γερμανική εφημερίδα «Die Welt», ότι «εάν οι Τούρκοι πολίτες βρίσκονται σε άλλη χώρα χωρίς άδεια, πρέπει να επιστρέψουν στην Τουρκία».



Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ανάγνωση της δήλωσης του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών δίνει διαφορετικό νόημα στη διάψευση καθώς αναφέρει ότι «καμία πρακτική σχετικά με τη μαζική απέλαση των πολιτών μας δεν έχει εγκριθεί», πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα η τελική απόφαση. Αυτό μπορεί να αποτελεί διπλωματικό ελιγμό για μια πρόσκαιρη καθυστέρηση, καθώς μια τέτοια απόφαση θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στο εσωτερικό, από όπου χιλιάδες Τούρκοι, νέοι κυρίως, είναι έτοιμοι να φύγουν για οικονομικούς κυρίως λόγους στη Γερμανία.

