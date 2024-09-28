Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι η εξόντωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ήταν μια ιστορική καμπή που θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ωστόσο ταυτόχρονα τους Ισραηλινούς ότι έρχονται «δύσκολες ημέρες».

«Ο Νασράλα δεν ήταν ένας τρομοκράτης, ήταν ο τρομοκράτης» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου. «Η εξόντωση του Νασράλα ήταν ένα αναγκαίο βήμα για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει, την επιστροφή των κατοίκων του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους και την αλλαγή της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή για τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι ο θάνατος του Χασάν Νασράλα θα επισπεύσει και την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση που πραγματοποίησε η παλαιστινιακή Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να πλήττουμε τους εχθρούς μας (…) Αν κάποιος έρθει να σε σκοτώσει, σήκω και σκότωσέ τον πρώτος», είπε.

Με τον θάνατο του Νασράλα «κανονίσαμε τους λογαριασμούς μας» με έναν άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος «για τον φόνο αμέτρητων Ισραηλινών και πολλών πολιτών άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων ήταν εκατοντάδες Αμερικανοί και δεκάδες Γάλλοι», συνέχισε, αναφερόμενος στις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βηρυτό το 1983.

