Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην δεύτερη διάσκεψη κορυφής για την Ουκρανία τον Νοέμβριο που θα ακολουθήσει την πρώτη διάσκεψη της Ελβετίας τον Ιούνιο.

Για την διάσκεψη του Νοεμβρίου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι επιθυμεί την παρουσία της Ρωσίας.

Η Μόσχα απορρίπτει την προοπτική αυτή λίγο πριν από την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον κατά την διάρκεια της οποίας έχει την πρόθεση να παρουσιάσει τις ειρηνευτικές του προτάσεις τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, στην αντιπρόεδρο και υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές Κάμαλα Χάρις και στον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ.

«Η διάσκεψη κορυφής θα έχει τους ίδιους στόχους: προώθηση της απατηλής "φόρμουλας Ζελένσκι" ως βάση για την διευθέτηση της σύρραξης, την εξασφάλιση της υποστήριξης της πλειονότητας του κόσμου και την εκμετάλλευσή της για την παρουσίαση στην Ρωσία ενός τελεσιγράφου συνθηκολόγησης», δήλωσε η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα.«Δεν θα συμμετάσχουμε σε τέτοιες διασκέψεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

