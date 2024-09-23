Περίπου 50 από τους 97 ομήρους οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούνται από παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023 είναι ακόμη ζωντανοί, φέρεται να δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου φέρεται να έκανε την εκτίμηση αυτή κατά τη διάρκεια συνάντησης με την επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφαλείας της Κνέσετ, της ισραηλινής Βουλής, σύμφωνα με πληροφορίες των ΜΜΕ. Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της πληροφορίας αυτής· η συνάντηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και αυτών άλλων παλαιστινιακών κινημάτων στο νότιο Ισραήλ, 97 συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια παλαιστινίων μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Κατά τη διάρκεια κατάπαυσης του πυρός διάρκειας μιας εβδομάδας, που συμφωνήθηκε και εφαρμόστηκε στα τέλη Νοεμβρίου, παλαιστινιακά ένοπλα κινήματα άφησαν ελεύθερους 105 ομήρους, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης. Έκτοτε, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για νέα κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατούμενων έχουν αποδειχθεί άκαρπες.

Λιγότεροι από δέκα όμηροι έχουν απελευθερωθεί σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, αρκετοί άλλοι έχουν ανασυρθεί νεκροί.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Οκτωβρίου σκοτώθηκαν στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα δεδομένα των ισραηλινών αρχών, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 41.431 Παλαιστίνιοι στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο υπό πολιορκία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

