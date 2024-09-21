Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε δύο ρωσικές αποθήκες πυρομαχικών κατά την διάρκεια της νύκτας σε δύο επιθέσεις που επιβεβαιώνουν την ικανότητα του Κιέβου να πλήττει στόχους βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας.

Ρώσοι αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ουκρανική επίθεση σε μία από τις αποθήκες πυρομαχικών στην περιοχή του Κρασνοντάρ, διευκρινίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε με drones.

Ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αναφέρει ότι οι αποθήκες που χτυπήθηκαν βρίσκονται στο Τιχορέτσκ του Κρασνοντάρ και στο Οκτιάμπρσκι του Τβερ.

«Η εγκατάσταση του Τιχορέτσκ είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες αποθήκες πυρομαχικών των δυνάμεων κατοχής και ένα από τα κλειδιά της στρατιωτικής επιμελητειακής αλυσίδας της Ρωσίας», διευκρινίζει σε ανακοίνωση το ουκρανικό επιτελείο.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στο Τιχορέτσκ, πόλη της νοτιοδυτικής Ρωσίας, οι κάτοικοι της οποίας απομακρύνθηκαν μετά την ουκρανική επίθεση, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κρασνοντάρ Βενιαμίν Κοντράτιεφ δήλωσε στα κοινωνικά μέσα ότι «κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στην περιοχή για την οργάνωση της αρωγής προς τον πληθυσμό και την ταχεία διευθέτηση όλων των θεμάτων που συνδέονται με το περιστατικό».

Η Ουκρανία είχε πληροφορίες ότι τρένο που μετέφερε 2.000 τόνους πυρομαχικών, ορισμένα από τα οποία προέρχονταν από την Βόρεια Κορέα, βρισκόταν στις εγκαταστάσεις την ώρα της επίθεσης.

Ουκρανική πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι για τις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν drones. Οι ουκρανικές υπηρεσίες Πληροφοριών SBU έπληξαν την εγκατάσταση στο Τιχορέτσκ σε κοινή επιχείρηση με τον ουκρανικό στρατό, ενώ το SBU είχε την αποκλειστική ευθύνη για την επίθεση στο Οκτιάμπρσκι, διευκρίνισε η πηγή.

Drones της SBU έπληξαν επίσης υποδομή στην αεροπορική βάση της Σαϊκόφκα στην Ρωσία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ρωσικός πύραυλος έπληξε την νύκτα στην πόλη Κρίφκι Ριη στην κεντρική Ουκρανία σκοτώνοντας ένα 12χρονο αγόρι και δύο ηλικιωμένες γυναίκες, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι η Ρωσία έπληξε επίσης ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας με όπλα υψηλής ακρίβειας και drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

