Ουκρανία: 5 έφηβοι και 4 ενήλικες κατηγορούνται για προετοιμασία επιθέσεων για λογαριασμό της Ρωσίας

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε εννέα Ουκρανούς, μεταξύ των οποίων πέντε εφήβους, με κατηγορίες για προετοιμασία «τρομοκρατικών επιθέσεων» και επιχειρήσεων «δολιοφθοράς» κατόπιν εντολής της Ρωσίας.

«Η SBU συνέλαβε ταυτόχρονα εννέα πράκτορες της FSB (ρωσική υπηρεσία ασφαλείας) που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις» στο ανατολικό και στο κεντρικό τμήμα της χώρας, έχοντας στρατολογηθεί μέσω ομάδων στο Telegram, τόνισε η SBU σε ανακοίνωσή της.

Πρόσθεσε πως πέντε έφηβοι «ηλικιών 14 έως 15 ετών» είναι μεταξύ των υπόπτων, σημειώνοντας επίσης ότι κατέσχεσε «περισσότερα από 30 κιλά εκρηκτικών».

Οι εννέα συλληφθέντες έδρασαν υπό τις οδηγίες δύο συνεργατών της FSB και είχαν επιφορτιστεί με την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, την τοποθέτησή τους σε καθορισμένες τοποθεσίες, την ενεργοποίησή τους από απόσταση και τη μαγνητοσκόπηση των εκρήξεων με κρυμμένες βιντεοκάμερες, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας.

Στόχοι των υπόπτων ήταν «κατοικημένες περιοχές» και περιοχές γύρω από στρατιωτικές βάσεις, καθώς και «γέφυρες καίριας σημασίας» και σημαντικές σιδηροδρομικές γραμμές που χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό του ουκρανικού στρατού, τόνισε η SBU.

Τέσσερις ενήλικοι κατηγορούνται για «εσχάτη προδοσία», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται τακτικά για «δολιοφθορές» και ενέργειες κατά υποδομών της χώρας από άτομα που στρατολογούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

