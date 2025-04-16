Ρωσία: Οι δημοσιογράφοι ως εγκληματίες

Μία γυναίκα και τρεις άντρες δημοσιογράφοι καταδικάστηκαν στη Μόσχα σε φυλάκιση πεντέμισι ετών, κατηγορούμενοι για συνεργασία με την οργάνωση του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Σιβηρίας πριν από μερικούς μήνες και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι Antonina Faworskaja, Konstantin Gabow, Sergej Karelin και Artjom Kriger κατηγορήθηκαν ότι έχουν συνεργαστεί με το «Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς», που έχει χαρακτηριστεί από τις ρωσικές αρχές ως εξτρεμιστική οργάνωση. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι απλώς είχαν καλύψει δημοσιογραφικά δραστηριότητες του εν λόγω Ιδρύματος.

Διαμαρτυρία της DW

Οι Gabow και Karelin είχαν στο παρελθόν συνεργαστεί και με την DW, η οποία έχει απαγορευτεί επίσημα στη Ρωσία ήδη από τον Φεβρουάριο του 2022.



Την απόφαση του ρωσικού δικαστηρίου καταδίκασε ο Πέτερ Λίμπουργκ, Γενικός Διεθυντής της DW, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Με την ετυμηγορία κατά των τεσσάρων δημοσιογράφων, η Ρωσία αποδεικνύει με απόλυτη σκληρότητα ότι είναι ένα κράτος που διέπεται από αδικία. Το ρωσικό καθεστώς προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να διαστρεβλώσει τα γεγονότα - και δικάζει θαρραλέους δημοσιογράφους σαν να επρόκειτο για στυγνούς εγκληματίες».

Καμία ελευθερία για τα ΜΜΕ

Στην κατάταξή της για την ελευθερία του Τύπου, η οργάνωση «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα» (Reporters Without Borders) κατατάσσει τη Ρωσία στην 162η θέση μεταξύ 180 χωρών και εκτιμά ότι δεν υπάρχει «σχεδόν καμία ελευθερία των ΜΜΕ» στη Ρωσία. Από την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου Πούτιν, τουλάχιστον 37 εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν δολοφονηθεί λόγω της δουλειάς τους, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.