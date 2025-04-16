Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να κρατήσει κλειστά μέχρι νεωτέρας τα ανατολικά σύνορα της χώρας με τη γειτονική Ρωσία.

Η Φινλανδία έκλεισε τα χερσαία σύνορά της με τη Ρωσία στα τέλη του 2023 εν μέσω αυξανόμενου αριθμού αφίξεων από χώρες όπως η Συρία και η Σομαλία.

Το Ελσίνκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι εργαλειοποιεί τη μετανάστευση εναντίον του σκανδιναβικού έθνους ως τρόπο αντιποίων για την ένταξη της Φινλαδίας στο ΝΑΤΟ, κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνείται.

«Ο κίνδυνος η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης να επαναληφθεί και να επεκταθεί, όπως συνέβη στο παρελθόν, παραμένει πιθανός», ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Όπως τόνισε, θα αξιολογεί τακτικά την κατάσταση και θα καταργήσει ή θα αλλάξει το καθεστώς στα σύνορα αν κρίνει ότι δεν υπάρχει «σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη».

Η Φινλανδία έχει επίσης θέσει σε εφαρμογή έναν έκτακτο νόμο έκτακτης ανάγκης που της επιτρέπει να απορρίπτει αιτήσεις ασύλου από μετανάστες που περνούν τα κλειστά ανατολικά της σύνορα με τη Ρωσία και να τους στέλνει πίσω.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.