Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συζητήσει για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι σε συνάντησή τους στη Μόσχα, όπως δήλωσε το Κρεμλίνο.

«Σίγουρα θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Πούτιν και του εμίρη του Κατάρ για τα ουκρανικά θέματα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Θα υπάρξει επίσης ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακές υποθέσεις».

«Η περιοχή είναι γεμάτη από πιθανότητες για σύγκρουση. Και το Κατάρ διαδραματίζει πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο στις απόπειρες να επιλυθούν πολλές καταστάσεις», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο εμίρης αναμένεται να φθάσει σήμερα στη Μόσχα και να συναντήσει τον Πούτιν αύριο, Πέμπτη.

Το Κατάρ έχει κάνει πολλές προσπάθειες να μεσολαβήσει μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και έχει βοηθήσει να οργανωθεί η επιστροφή παιδιών και από τις δύο χώρες, τα οποία χωρίστηκαν από τους γονείς τους στη διάρκεια του πολέμου.

«Εκτιμούμε ιδιαιτέρως τις δυνατότητες και το τωρινό επίπεδο της εμπορικής και οικονομικής μας συνεργασίας» με το Κατάρ, δήλωσε ο Πεσκόφ. «Και, φυσικά, τον απόρρητό μας διάλογο για πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των πιο ευαίσθητων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.