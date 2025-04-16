Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν «ουσιαστική πρόοδο» στις συνομιλίες τους για μια συμφωνία ορυκτών και θα υπογράψουν μνημόνιο στο εγγύς μέλλον, δήλωσε την Τετάρτη η πρώτη αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Γιούλια Σβυρεντένκο.

Η Γιούλια Σβυρεντένκο ανέφερε στο Facebook ότι η επικείμενη συμφωνία θα βοηθήσει στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης τόσο στην Ουκρανία όσο και στις ΗΠΑ.

«Οι τεχνικές ομάδες μας συνεργάστηκαν με ουσιαστικό τρόπο για τη συμφωνία. Υπάρχει σημαντική πρόοδος» ανέφερε η Σβυριντένκο σε αναρτήσεις της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητά αυτή τη συμφωνία ως αποζημίωση για τη βοήθεια που παρείχε στην Ουκρανία ο προκάτοχός του, ο Τζο Μπάιντεν, μετά την έναρξη του πολέμου, πριν από τρία χρόνια. Τον Μάρτιο το Κίεβο παρέλαβε από τις ΗΠΑ μια νέα εκδοχή ενός εγγράφου το οποίο χαρακτηρίστηκε «ασύμφορο» από πολλά μέσα ενημέρωσης και βουλευτές. Οι δύο χώρες στη συνέχεια είχαν πολλούς γύρους διαπραγματεύσεων, ο τελευταίος εκ των οποίων έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον.

Πριν από τη συμφωνία θα υπογραφεί ένα «μνημόνιο προθέσεων», πρόσθεσε η Σβιριντένκο.

Την Δευτέρα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι Ουάσινγκτον και Κίεβο βρίσκονται «πολύ, πολύ κοντά σε συμφωνία» για τα ορυκτά και ότι το έγγραφο αυτό «θα μπορούσε να υπογραφεί αυτήν την εβδομάδα».

Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί και από το ουκρανικό κοινοβούλιο, σημείωσε η Σβιριντένκο. Η υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα δημιουργηθούν «επενδυτικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες στην Ουκρανία» καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες για απτή οικονομική ανάπτυξη, τόσο στην Ουκρανία όσο και στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών προχωρούν «αρκετά γρήγορα». Απέφυγε όμως να εικάσει πότε θα υπογραφεί το τελικό κείμενο, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα αναγνωριστεί η αμερικανική βοήθεια που έχει ήδη παρασχεθεί ως «χρέος» της Ουκρανίας απέναντι στις ΗΠΑ.

