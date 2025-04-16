Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψουν στο Παρίσι την Τετάρτη και την Πέμπτη για να συναντηθούν με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα το Politico είχε μεταδώσει ότι ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Ρούμπιο θα συνομιλήσει με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η συνάντηση του Μακρόν με τον Γουίτκοφ έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως ο Γάλλος πρόεδρος ηγείται των ευρωπαϊκών προσπαθειών να παράσχει στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατευμάτων στην Ουκρανία, σε περίπτωση εκεχειρίας.

Οι δασμοί επίσης θα βρεθούν ψηλά στην ατζέντα. Την περασμένη εβδομάδα, ο Μακρόν δήλωσε ότι η κίνηση του Τραμπ να αναστείλει τους πιο ανταποδοτικούς δασμούς του για 90 ημέρες προσφέρει μόνο μια «εύθραυστη» παύση στην ένταση.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που Αμερικανοί αξιωματούχοι ταξιδεύουν στη Γαλλία, μετά τη συμμετοχή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη τον Φεβρουάριο.

Πηγή: skai.gr

