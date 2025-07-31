Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με το BBC όταν η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με drones στο Κίεβο τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ένα 6χρονο αγόρι. Παράλληλα, 145 τραυματίστηκαν σύμφωνα με αξιωματούχους ανάμεσά τους ένα μωρό 5 μηνών και ακόμη πέντε παιδιά τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οκτώ πυραύλους. «Σήμερα ο κόσμος είδε για άλλη μια φορά την απάντηση της Ρωσίας στην επιθυμία μας για ειρήνη... Επομένως, η ειρήνη χωρίς δύναμη είναι αδύνατη», δήλωσε στην εφαρμογή Telegram.

Οι αρχές της πόλης ανακοίνωσαν ότι η Παρασκευή θα κηρυχθεί ημέρα πένθους για τα θύματα.

Rescuers freed the body of a man from under the rubble.



The number of people killed by the terror attack on Kyiv by russians has risen to 14 people; among them is a child. Another 132 people were injured, including 14 children.



Tomorrow will be a day of mourning. pic.twitter.com/j6RPWcEU0V — Michael MacKay (@mhmck) July 31, 2025

Πάνω από 1.200 αστυνομικοί και διασώστες συμμετείχαν στην έρευνα για τον εντοπισμό επιζώντων τα ξημερώματα κάτω από τα ερείπια.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι στόχευσε και έπληξε ουκρανικά στρατιωτικά αεροδρόμια και αποθήκες πυρομαχικών, καθώς και επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτό που αποκάλεσε στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα του Κιέβου.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι 11 παιδιά τραυματίστηκαν, ο μεγαλύτερος αριθμός τραυματιών σε μία μόνο επίθεση στην πόλη από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της πριν από σχεδόν τρεισήμισι χρόνια.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Уже 11 погибших и 135 пострадавших в Киеве после рашистских ударов. Завтра День траура.



Россия ёбаный террорист pic.twitter.com/EPmdn7ialF — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) July 31, 2025

Σχολεία και νοσοκομεία ήταν μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές σε 27 τοποθεσίες στην πρωτεύουσα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Η επίθεση ήταν εξαιρετικά ύπουλη και σκόπιμα υπολογισμένη για να υπερφορτώσει το σύστημα αεράμυνας», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσινγκτον θα αρχίσει να επιβάλλει δασμούς και άλλα μέτρα στη Ρωσία σε «10 ημέρες από σήμερα» εάν η Μόσχα δεν δείξει πρόοδο προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Αυτή είναι η απάντηση του Πούτιν στις προθεσμίες του Τραμπ», δήλωσε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο. «Ο κόσμος πρέπει να απαντήσει με δικαστήριο και με τη μέγιστη πίεση».

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε πέντε άμεσες επιθέσεις πυραύλων και 21 επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε 12 τοποθεσίες. Μονάδες αεράμυνας της Ουκρανίας κατέρριψαν 288 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τρεις πυραύλους κρουζ, πρόσθεσε η Πολεμική Αεροπορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.