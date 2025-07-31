Επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

«Ο εχθρός επιτέθηκε στην πρωτεύουσα με πυραύλους και drones. Οι συνοικίες Σβιατοσίνσκι και Σολομιάνσκι ήταν αυτές που επλήγησαν περισσότερο. Συνολικά, ως τις 06:30 στο Κίεβο (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 20 και πλέον τραυματίστηκαν», ανέφερε ο κ. Κλιμένκο.

Πύραυλος «έπληξε πολυκατοικία» με αποτέλεσμα να «καταστραφεί εξ ολοκλήρου τμήμα της», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι σωστικά συνεργία κατάφεραν να βγάλουν από τα συντρίμμια δυο επιζώντες.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε από την πλευρά του ότι χτυπήθηκαν 27 τοποθεσίες σε τέσσερις περιοχές στο Κίεβο, ανάμεσά τους σχολικό κτίριο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι το ωστικό κύμα εκρήξεων είχε αποτέλεσμα να κομματιαστούν παράθυρα παιδιατρικής μονάδας νοσοκομείου, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

In Kyiv, as a result of a Russian attack, the entrance of a high-rise building was destroyed.



Two people were killed, and 48 others were injured. The number of victims may increase. pic.twitter.com/ia3gEtr0Ic — NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2025

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε ένα βίντεο με φλεγόμενα ερείπια, λέγοντας ότι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου κατοικιών.

«Είναι ένα φρικτό πρωινό στο Κίεβο. Οι βάναυσες ρωσικές επιδρομές κατέστρεψαν ολόκληρα κτίρια κατοικιών και προκάλεσαν ζημιές σε σχολεία και νοσοκομεία», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα στο X, δημοσιεύοντας μαζί φωτογραφία μιας κατεστραμμένης πολυκατοικίας.

Η Ρωσία, η οποία αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους, έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις αεροπορικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις μακριά από την πρώτη γραμμή του πολέμου, ο οποίος διανύει τον τέταρτο χρόνο του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ομόλογό του, περιόρισε αυτή την εβδομάδα την προθεσμία που έδωσε στον Βλαντιμίρ Πούτιν για να κάνει ειρήνη.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ γενναιόδωρος και πολύ υπομονετικός με τον Πούτιν, προσπαθώντας να βρει μια λύση», έγραψε ο Σιμπίχα. «Ο Πούτιν το κάνει επίτηδες».

Στην καθημερινή ενημέρωσή του, το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας έκανε λόγο για 1.292 επιδρομές drones με εκρηκτική γόμωση και 50 αεροπορικούς βομβαρδισμούς χθες Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

