Tαξιδιωτικά πρακτορεία δεσμεύονται σε επιστροφή χρημάτων για ματαιώσεις πτήσεων

Μετά από διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ) των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών, η Expedia και η Lastminute.com δεσμεύτηκαν να ενημερώνουν καλύτερα τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους και να μεριμνούν ώστε οι ταξιδιώτες να λαμβάνουν επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης τους από την αεροπορική εταιρεία.

Σκοπός του διαλόγου που διενεργήθηκε με την καθοδήγηση της Σουηδικής Υπηρεσίας Καταναλωτών ήταν να πειστούν τα διαδικτυακά ταξιδιωτικά πρακτορεία να υιοθετήσουν οικειοθελώς πρακτικές που βελτιώνουν την προστασία των καταναλωτών και την ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και τη συμμόρφωση των πλατφορμών με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διάλογος βασίζεται στη συντονισμένη δράση του 2023, υπό την ηγεσία του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών, με την οποία ανέλαβαν τις ίδιες δεσμεύσεις οι Edreams ODIGEO, Etravel Group και Kiwi.com. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των μεγάλων διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων που έχουν αναλάβει τις ίδιες δεσμεύσεις φτάνει στα πέντε.

Η Lastminute.com συμφώνησε να εφαρμόσει τις περισσότερες από τις δεσμεύσεις από την 1η Ιουλίου 2025, με πλήρη εφαρμογή τους έως την 1η Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η Expedia δήλωσε ότι οι πρακτικές της συνάδουν ήδη με τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις.

Το δίκτυο των ευρωπαϊκών αρχών προστασίας των καταναλωτών θα παρακολουθεί κατά πόσον η Expedia και η Lastminute.com έχουν εφαρμόσει ορθά τις δεσμεύσεις εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Το δίκτυο θα συνεχίσει επίσης να παρακολουθεί την εφαρμογή των δεσμεύσεων από τις Edreams, ODIGEO, Etravel Group και Kiwi.com. Ακόμη, θα συνεχίσει να προωθεί τις δεσμεύσεις αυτές και σε άλλα διαδικτυακά ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

