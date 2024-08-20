Ουκρανία: 1 παιδί σκοτώθηκε και άλλα 3 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε χωριό της περιφέρειας Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ρωσικό βλήμα έπληξε κιόσκι, λίγα μέτρα μακριά από παιδική χαρά, στο χωριό Μαλοκατερίνιβκα της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φιόντοροφ, συμπληρώνοντας πως ένα 14χρονο αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα, η αστυνομία ανέφερε πως τέσσερα παιδιά (ηλικίας 11-17 ετών) και μια 18χρονη κοπέλα τραυματίστηκαν κατά την επίθεση στο χωριό Μαλοκατερίνιβκα.

Βίντεο που εξασφάλισε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δείχνει ένα φλεγόμενο κιόσκι, δίπλα σε παιδική χαρά, όπου φαίνονται παιχνίδια παρατημένα στην άμμο. Στο πλακόστρωτο γύρω από την παιδική χαρά διακρίνονται ματωμένοι επίδεσμοι και διάσπαρτες κηλίδες αίματος.

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία και εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον των περιοχών που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.