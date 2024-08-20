Ισραήλ: Το «κέντρο βάρους» μετατοπίζεται σταδιακά από τη Γάζα στο βόρειο μέτωπο

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε σήμερα ότι το «κέντρο βάρους» μετατοπίζεται σταδιακά από τη Λωρίδα της Γάζας στο βόρειο μέτωπο, καθώς το Ισραήλ προετοιμάζεται για σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

«Το κέντρο βάρους μας μετατοπίζεται από τον νότο προς τον βορρά, βρισκόμαστε σε μια σταδιακή αλλαγή. Έχουμε ακόμη δουλειά στον νότο, έχουμε ομήρους τους οποίους πρέπει να φέρουμε πίσω, διαπραγματευόμαστε επ’ αυτού και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε αποτελέσματα, είναι κάτι πολύ σημαντικό», είπε ο Γκάλαντ κατά την επιθεώρηση της 36ης Μεραρχίας στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ.

«Θέλουμε να φέρουμε πίσω τους (εκτοπισθέντες) κατοίκους στον βορρά, θέλουμε να τους φέρουμε πίσω με ασφάλεια. Εάν αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, θα το κάνουμε έτσι», είπε ο Γκάλαντ, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ισραήλ θα αναλάβει δράση.

Πηγή: skai.gr

