Ρωσία: Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέπτεται την Τσετσενία για πρώτη φορά από το 2011

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε απόψε στην Τσετσενία, τη ρωσική Δημοκρατία του Καυκάσου που κυβερνάται με σιδηρά πυγμή από τον στενό σύμμαχό του, τον Ραμζάν Καντίροφ.
Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Πούτιν στην Τσετσενία από το 2011.
Την άφιξη του Ρώσου προέδρου ανακοίνωσε ο Καντίροφ με ανάρτησή του στο Telegram. «Προβλέπεται ένα πλούσιο πρόγραμμα στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης», ανέφερε.
Η δημόσια ρωσική τηλεόραση έδειξε πλάνα από την άφιξη του Πούτιν με ελικόπτερο. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν ο Καντίροφ και οι στενοί συνεργάτες του.
«Ο κόσμος θα είναι ευχαριστημένος. Θα χαρούν που ο πρόεδρος ήρθε στη Δημοκρατία. Για εμάς είναι ένα κίνητρο, είναι ανανέωση. Είναι μεγάλη ευτυχία», είπε ο Τσετσένος ηγέτης στους δημοσιογράφους.
Σύμφωνα με τον Καντίροφ, ο Πούτιν ξεκίνησε την επίσκεψη επισκεπτόμενος τον τάφο του Αχμάτ Καντίροφ, του πατέρα του και προκάτοχού του στην ηγεσία της Τσετσενίας, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση ισλαμιστών ανταρτών το 2004.
Νωρίτερα σήμερα ο Πούτιν πήγε στο Μπεσλάν, στη Βόρεια Οσετία, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 ετών από την πολύνεκρη επίθεση Τσετσένων ισλαμιστών σε ένα δημοτικό σχολείο.
Η Τσετσενία κυβερνάται από το 2007 από τον Ραμζάν Καντίροφ, οι δυνάμεις του οποίου κατηγορούνται συχνά για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επίσκεψη του Πούτιν σημειώνεται ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του ουκρανικού στρατού στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, όπου οι Ουκρανοί κατάφεραν να καταλάβουν δεκάδες κοινότητες μετά την αιφνιδιαστική επίθεσή τους, στις 6 Αυγούστου. Τσετσενικές δυνάμεις έχουν επίσης αναπτυχθεί στην περιοχή του Κουρσκ για να αποκρούσουν αυτήν την επίθεση.
