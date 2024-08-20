Σόλτς: Η Κάμαλα Χάρις θα γινόταν πολύ καλή πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς τόνισε πως τρέφει μεγάλη εκτίμηση για την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, την Κάμαλα Χάρις.

«Την γνωρίζω καλά. Θα γινόταν σίγουρα μια πολύ καλή πρόεδρος», λέει ο Σολτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sat 1 και θα μεταδοθεί αργότερα απόψε.

Ο καγκελάριος Σολτς απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για το ποιο θα ήταν το καλύτερο σενάριο για τη Γερμανία: η εκλογή της Δημοκρατικής Χάρις ή του Ρεπουμπλικάνου Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ; Αρκέστηκε να πει πως «η Κάμαλα Χάρις είναι μια πολύ καλή πολιτικός η οποία θα επιμείνει σε ό,τι είναι σημαντικό για εμάς, με καλή διατλαντική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

