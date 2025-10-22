Λογαριασμός
Τροχαίο δυστύχημα στην Ουγκάντα με τουλάχιστον 63 νεκρούς

Το δυστύχημα προκλήθηκε από δύο λεωφορεία που έρχονταν από αντίθετες κατευθύνσεις και προσπάθησαν να προσπεράσουν άλλα οχήματα, ένα φορτηγό και ένα SUV

Τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα με δύο λεωφορεία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους της Ουγκάντα προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 63 ατόμων και τον τραυματισμό αρκετών ακόμα, σύμφωνα με την αστυνομία την Τετάρτη.

Οι αρχικές έρευνες υποδεικνύουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από δύο λεωφορεία που έρχονταν από αντίθετες κατευθύνσεις και προσπάθησαν να προσπεράσουν άλλα οχήματα, ένα φορτηγό και ένα SUV.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ της πρωτεύουσας Καμπάλα και της βόρειας πόλης Γκούλου, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

