Τροχαίο δυστύχημα με δύο λεωφορεία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους της Ουγκάντα προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 63 ατόμων και τον τραυματισμό αρκετών ακόμα, σύμφωνα με την αστυνομία την Τετάρτη.

Οι αρχικές έρευνες υποδεικνύουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από δύο λεωφορεία που έρχονταν από αντίθετες κατευθύνσεις και προσπάθησαν να προσπεράσουν άλλα οχήματα, ένα φορτηγό και ένα SUV.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ της πρωτεύουσας Καμπάλα και της βόρειας πόλης Γκούλου, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

