Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρέθεσε δείπνο για να ευχαριστήσει τους δωρητές της νέας, τεράστιας αίθουσας χορού που κατασκευάζεται στο Λευκό Οίκο, με κόστος 250 εκατομμύρια δολάρια.

Δισεκατομμυριούχοι και μεγάλες εταιρείες έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να χρηματοδοτήσουν τη νέα αίθουσα χορού – η οποία θα είναι η μεγαλύτερη προσθήκη στο Λευκό Οίκο εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Εχθές ξεκίνησαν οι διαδικασίες κατεδάφισης της «ανατολικής πτέρυγας» - όπου παραδοσιακά βρισκόταν το γραφείο της εκάστοτε Πρώτης Κυρίας – προκειμένου να ξεκινήσει η ανέγερση της «νέας, μεγάλης και όμορφης αίθουσας χορού» του Τραμπ.

«Για περισσότερα από 150 χρόνια, κάθε Πρόεδρος ονειρευόταν να έχει μια Αίθουσα Χορού... Είναι τιμή μου να είμαι ο πρώτος Πρόεδρος που επιτέλους ξεκινά αυτό το τόσο απαραίτητο έργο — με μηδενικό κόστος για τον Αμερικανό Φορολογούμενο!», συνέχισε, αποδίδοντας τα εύσημα σε «πολλούς γενναιόδωρους Πατριώτες, Μεγάλες Αμερικανικές Εταιρείες και σε εσάς προσωπικά» για τη χρηματοδότηση της κατασκευής.

Ποιοι είναι οι «γενναιόδωροι πατριώτες», δωρητές της αίθουσας χορού του Τραμπ

Ανάμεσα στους δωρητές που παρευρέθηκαν στο ευχαριστήριο δείπνο ήταν αντιπρόσωποι κολοσών τεχνολογίας, όπως οι OpenAI, Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft , Coinbase και Palantir, καθώς και οι δίδυμοι Κάμερον και Τάιλερ Γουίνκλεβος, ιδρυτές της πλατφόρμας Gemini.

Παρόντες ήταν επίσης ανώτατα στελέχη της γιγάντιας αμυντικής βιομηχανίας Lockheed Martin, ο Γούντι Τζόνσον, ιδιοκτήτης της ομάδας NFL των New York Jets (Νιου Γιορκ Τζετς), και οι Σάρι και Έντουαρντ Γκλέιζερ, οι οποίοι, μαζί με τα αδέρφια τους, είναι ιδιοκτήτες τόσο των Tampa Bay Buccaneers ( Τάμπα Μπέι Μπουκανιέρες) όσο και της Manchester United (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι ο ίδιος θα πληρώσει προσωπικά για σημαντικά τμήματα της κατασκευής του. Από αυτά, 22 εκατομμύρια προέρχονται από μια συμφωνία που είχε κάνει με το YouTube το Σεπτέμβριο, αφού η εταιρεία είχε αναστείλει τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Επίσης, στο δείπνο άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένοι ακόμη ανώνυμοι δωρητές θα ήταν πρόθυμοι να δαπανήσουν περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια για την ολοκλήρωση του έργου.

«Μερικοί από εσάς φάνηκαν πολύ, πολύ γενναιόδωροι», δήλωσε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους του. «Θέλω να πω, μερικοί από εσάς που κάθεστε εδώ μπροστά μου με ρώτησαν, "Κύριε, θα θέλατε 25 εκατομμύρια δολάρια;". Απάντησα: "Θα τα πάρω"».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η «αυτοκρατορική» αίθουσα του χορού θα στεγάζεται σε ένα επιβλητικό λευκό κτίριο με ψηλά παράθυρα.

Αναμένεται να έχει επιφάνεια 8.000 τετραγωνικών μέτρων και θα μπορεί να υποδεχτεί ως ακόμη και 1.000 καλεσμένους, ενώ θα έχει τέσσερις τοίχους από αλεξίσφαιρο γυαλί.

Η αίθουσα θα μπορεί να φιλοξενεί τελετές προεδρικής ορκωμοσίας σε περίπτωση που ο καιρός δεν επιτρέπει την εξωτερική ορκωμοσία (όπως έγινε φέτος με τον Τραμπ).

Επίσης, θα χρησιμοποιείται για επίσημα δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών κρατών, εορταστικές εκδηλώσεις και άλλα γεγονότα.

Δωρεές «πατριωτών» με… το αζημίωτο

Το μοντέλο πλήρους χρηματοδότησης πλήρως από ιδιωτικά κεφάλαια έχει προκαλέσει ανησυχία μεταξύ νομικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι λένε ότι μπορεί να ισοδυναμεί με «πληρωμή για πρόσβαση στη κυβέρνηση και διοίκηση της χώρας».

«Θεωρώ αυτή την τεράστια αίθουσα χορού ως έναν εφιάλτη ηθικής», δήλωσε στο BBC ο Ρίτσαρντ Πέιντερ, πρώην επικεφαλής δικηγόρος ηθικής στον Λευκό Οίκο επί Μπους μεταξύ 2005 και 2007.

«Χρησιμοποιεί την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για να συγκεντρώσει χρήματα. Δεν μου αρέσει», πρόσθεσε. «Όλες αυτές οι εταιρείες θέλουν κάτι από την κυβέρνηση» τόνισε.

Από την πλευρά του, ως απάντηση τον σάλο που έχει προκληθεί, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα μία λίστα με τους προέδρους και τις αλλαγές που έχουν κάνει στον Λευκό Οίκο στις προηγούμενες θητείες του, ξεκινώντας από το μακρινό 1902, όταν ο πρόεδρος Ρούσβελτ έχτισε τη Δυτική Πτέρυγα — αντικαθιστώντας τα εκτεταμένα θερμοκήπια που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τζέφερσον και εγκαθιδρύοντας τη σύγχρονη πτέρυγα εκτελεστικών γραφείων με «κλασικό σχεδιασμό» — μαζί με έναν αποικιακό κήπο και την Ανατολική Αίθουσα, η οποία τελικά έγινε η Ανατολική Πτέρυγα.

«Στην τελευταία περίπτωση κατασκευασμένης οργής, οι ανοργάνωτοι αριστεροί και οι σύμμαχοί τους στις ψευδείς ειδήσεις, επιτίθενται στην οραματική προσθήκη μιας μεγάλης, ιδιωτικά χρηματοδοτούμενης αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ - μια τολμηρή, απαραίτητη προσθήκη που απηχεί την ιστορική ιστορία βελτιώσεων και προσθηκών από τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων για να διατηρηθεί η εκτελεστική κατοικία ως φάρος αμερικανικής αριστείας» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

