Το Ισραήλ αφαίρεσε Αραγτσί και Γκαλιμπάφ από τον κατάλογο των Ιρανών αξιωματούχων που θέλει να εξουδετερώσει

Το Πακιστάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να μην στοχοθετηθούν - Οι Ισραηλινοί είχαν ... τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξουδετερώσουν»

Αραγτσί - Γκαλιμπάφ

Το Ισραήλ αφαίρεσε τα ονόματα του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ από τον κατάλογο των Ιρανών αξιωματούχων που θέλει να εξουδετερώσει, αφού το Πακιστάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να μην στοχοθετηθούν, δήλωσε Πακιστανός αξιωματούχος στο Reuters.

«Οι Ισραηλινοί είχαν ... τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξουδετερώσουν, εμείς είπαμε στις ΗΠΑ ότι αν εξουδετερωθούν και αυτοί, τότε δεν θα υπάρχει κανείς για να συνομιλήσουν, οπότε οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να υποχωρήσουν», επεσήμανε ο αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ισραήλ Ιράν Αμπάς Αραγτσί Κρίση στη Μέση Ανατολή Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
