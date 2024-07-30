Η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Κάμαλα Χάρις ξεκίνησε μια διαφημιστική εκστρατεία ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων σήμερα, εκμεταλλευόμενη τη δυναμική της έναντι του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιεύοντας μεταξύ άλλων ένα μονόλεπτο διαφημιστικό σποτ με τον τίτλο «Ατρόμητη» ("Fearless").

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη αγορά διαφημιστικού χρόνου από τη Χάρις από τότε που εδραίωσε τη στήριξη για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την προεκλογική κούρσα στις 21 Ιουλίου και στήριξε επίσημα την υποψηφιότητά της.

Πέραν του γεγονότος ότι εξασφάλισε τη στήριξη πλούσιων δωρητών, η Χάρις τράβηξε την προσοχή ομάδων όπως οι νεαροί ψηφοφόροι, τους οποίους ο Μπάιντεν δυσκολευόταν να πείσει.

Δημοσκοπήσεις την περασμένη εβδομάδα κατέδειξαν ότι η 59χρονη Χάρις έχει καταφέρει να κλείσει την ψαλίδα με τον 78χρονο Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να προηγείται σε ορισμένες έρευνες.

Οι διαφημίσεις θα προβληθούν τόσο στην τηλεόραση όσο και σε πλατφόρμες streaming και μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αμφίρροπες πολιτείες τις εβδομάδες που θα προηγηθούν του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών, το οποίο ξεκινά τη 19η Αυγούστου.

Το πρώτο προεκλογικό σποτ της διαφημιστικής εκστρατείας ξεκινά με φωτογραφίες της Χάρις από την παιδική ηλικία της και εξιστορεί την επαγγελματική πορεία της ως εισαγγελέας, γενική εισαγγελέας και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. «Το μόνο που πάντα υπήρξε η Κάμαλα Χάρις: ατρόμητη», λέει το σποτ.

Από τότε που ανέλαβε τον νέο της ρόλο, η Χάρις επικεντρώνεται στις κακουργηματικές καταδίκες του Τραμπ σε μια δίκη εξαγοράς σιωπής με την εμπλοκή μιας πρωταγωνίστριας ερωτικών ταινιών και άλλων ποινικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει, ενώ τον παρουσιάζει ως υπεύθυνο για ένα κύμα μέτρων κατά της άμβλωσης σε πολιτείες των οποίων ηγούνται οι Ρεπουμπλικάνοι σε ολόκληρη τη χώρα.

Η διαφημιστική εκστρατεία της Χάρις επισκιάζει την αγορά διαφημιστικού χρόνου ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων από την προεκλογική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ χθες, η οποία θα ξεκινήσει σε έξι αμφίρροπες πολιτείες αυτήν την εβδομάδα, ως απάντηση στην αύξηση του ενθουσιασμού των ψηφοφόρων και των δωρεών υπέρ της Χάρις.

Ήταν η μεγαλύτερη αγορά διαφημιστικού χρόνου του Τραμπ από τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

