Η Ουγγαρία θα ασκήσει αγωγή σε βάρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας της να καλύψει το κόστος που κατέβαλε για να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που η Βουδαπέστη λέει πως της στοίχισε γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν

«Είμαστε έτοιμοι να μηνύσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να καταβάλλει εν μέρει ή πλήρως τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκαν τα κράτη μέλη για την προστασία των συνόρων Σένγκεν», δήλωσε ο Γκέργκελι Γκουλιάς.

«Η Ουγγαρία έχει ξοδέψει δύο δισεκατομμύρια ευρώ για την προστασία των συνόρων Σένγκεν τα τελευταία χρόνια χωρίς να λάβει καμία ουσιαστική συνεισφορά από την ΕΕ».

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι δικαιώνεται με την απόφαση της Γερμανίας για επιβολή αυστηρότερων ελέγχων σε όλα τα χερσαία σύνορά της σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν έκλεισε μια μείζονα οδό μέσω της Ουγγαρίας, την οποία είχαν ακολουθήσει το 2015 εκατοντάδες χιλιάδες αιτούντες άσυλο που διέφευγαν από τον πόλεμο και τη φτώχεια, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η υποστήριξή του στο εσωτερικό, αλλά και να δεχθεί πολλές επικρίσεις από πολλούς συμμάχους στην ΕΕ.

Οι έλεγχοι εντός μιας κανονικής ευρείας ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας —της ευρωπαϊκής ζώνης Σένγκεν— θα ξεκινήσουν στις 16 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν αρχικά για έξι μήνες. Πρόκειται για απόφαση που σηματοδοτεί αλλαγή από την προηγούμενη πολιτική ανοιχτών θυρών του Βερολίνου.

«Μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν αλλαγές στην Ευρώπη», είπε ο Γκουλιάς. «Το 2015, ο Ούγγρος πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που είπε ξεκάθαρα ότι εάν η ΕΕ δεν επιβάλει το κοινοτικό δίκαιο και τη Συμφωνία Σένγκεν... τότε η Σένγκεν θα καταρρεύσει».

Ο Γκουλιάς είπε ότι η απόφαση του Βερολίνου να επιβάλει συνοριακούς ελέγχους από τη Δευτέρα σημαίνει ότι η Γερμανία καταστρέφει τη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ.

«Πρώτα το κατέστρεψε με το να μην κάνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προστατεύουν αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα και τώρα τα καταστρέφει επιβάλλοντας ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα



