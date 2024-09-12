Ανατροπή σχολικού λεωφορείου στη Μινεσότα: Πολλοί τραυματισμένοι μαθητές

Πολλοί μαθητές τραυματίστηκαν στη Βόρεια Μινεσότα σήμερα το πρωί έπειτα από ανατροπή σχολικού λεωφορείου.

Το Northern News Now αναφέρει πως ο σερίφης της κομητείας St. Louis Gordon Ramsay, επιβεβαίωσε ότι το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με όχημα κοντά στο Hibbing, στην Town Line Road και την Εθνική Οδό 5, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Ο σερίφης επισημαίνει ότι οι αρχές εκτιμούν πως ο απολογισμός του συμβάντος θα έχει «μαζικές απώλειες», αναφέροντας πως το σχολικό λεωφορείο ανήκει στην περιφέρεια του St. Louis County.

Προσθέτει πως πολλά παιδιά έχουν ήδη διακομισθεί σε νοσοκομεία αλλά δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, νεκροί.

Άγνωστη είναι ακόμη η ηλικία όσων επέβαιναν στο λεωφορείο.

73% to 90% of buses were on time picking up and dropping students off during the first week of school, according to MMSD. https://t.co/tVf6JWFyAB — WMTV 15 News (@wmtv15news) September 12, 2024

(H Φωτο είναι αρχείου)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.