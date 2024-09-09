Η Ουγγαρία παρουσίασε τα λεωφορεία με τα οποία λέει ότι θα μεταφέρει στις Βρυξέλλες τους αιτούντες άσυλο που φτάνουν στα σύνορά της με τη Σερβία, γεγονός που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της βελγικής κυβέρνησης.

Η απειλή, που είχε διατυπωθεί αρχικά τον Αύγουστο, πήρε νέες διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες, αφού αποκαλύφθηκαν τα κίτρινα λεωφορεία της δημόσιας εταιρείας συγκοινωνιών, τα οποία νοικιάστηκαν συγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό.

«Η ΕΕ θέλει να αναγκάσει την Ουγγαρία να επιτρέπει να μπαίνουν οι παράτυποι (μετανάστες) τους οποίους σταματάμε στα νότια σύνορα της χώρας. Ωραία λοιπόν! Αφού εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκές διαδικασίες, θα τους προσφέρουμε μια δωρεάν απλή μετάβαση στις Βρυξέλλες. Αν οι Βρυξέλλες τους θέλουν, θα τους έχουν», είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Μπένσε Ρετβάρι.

Η Ουγγαρία απαντά με αυτόν τον τρόπο στο πρόστιμο-ρεκόρ, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, που της επιβλήθηκε τον Ιούνιο από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη επειδή δεν τηρεί τις διεθνείς συνθήκες όσον αφορά το δικαίωμα στο άσυλο. Το πρόστιμο συνοδεύεται και από χρηματική ποινή ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ ημερησίως. Η Βουδαπέστη αρνείται να πληρώσει, χαρακτηρίζοντας «άδικη» και «σκανδαλώδη» την απόφαση.

Η απειλή αυτή είναι «απαράδεκτη», αντέδρασε σήμερα η υφυπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης του Βελγίου, Νικόλ ντε Μόορ. «Αυτού του είδους η αλαζονική συμπεριφορά είναι ατυχής και αντιπαραγωγική» ενώ «υπονομεύει την αλληλεγγύη και τη συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι εάν υλοποιηθεί θα πρόκειται για «κατάφωρη παραβίαση των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών».

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτίμησε να μην κάνει κανένα σχόλιο, σημειώνοντας ότι είναι συνηθισμένη σε τέτοιες «θορυβώδεις δηλώσεις εκ μέρους της Ουγγαρίας».

Ο εθνικιστής Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, που υποστηρίζει ότι επιχειρείται «εθνοτική αντικατάσταση» στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αντιτάσσεται σθεναρά στην υποδοχή μεταναστών από χώρες εκτός της Ευρώπης. Μετά την κρίση του 2015 «οχύρωσε» την Ουγγαρία, υψώνοντας φράχτες στα σύνορα και δηλώνοντας ότι θέλει «να υπερασπιστεί τη χριστιανική Ευρώπη».

Εάν η Βουδαπέστη δεν πληρώσει τα πρόστιμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τα εισπράξει μειώνοντας τους πόρους που δεν έχει χορηγήσει ακόμη στην Ουγγαρία. Από τα ευρωπαϊκά κονδύλια παραμένουν ακόμη «παγωμένα» 19 δισεκ. ευρώ για παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.