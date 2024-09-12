Tη γραβάτα του με σχέδιο την ελληνική σημαία επέλεξε για άλλη μια φορά να φορέσει σε δημόσια εμφάνισή του, o βασιλιάς Κάρολος.

Κατά την διάρκεια μιας δεξίωσης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, κατά την οποία υποδέχθηκε τη γυναικεία ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας, φωτογραφήθηκε να φοράει πάλι την γαλανόλευκη γραβάτα.

Την συγκεκριμένη γραβάτα έχει θεαθεί να τη φοράει και στην διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28) στο Ντουμπάι, τον Δεκέμβριο του 2023.

Πηγή: skai.gr

