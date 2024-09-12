Λογαριασμός
Βρετανία: Την ελληνική του γραβάτα φόρεσε πάλι ο βασιλιάς Κάρολος

Κατά την διάρκεια δεξίωσης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, κατά την οποία υποδέχθηκε τη γυναικεία ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας, φωτογραφήθηκε να φοράει πάλι την γαλανόλευκη γραβάτα

King Charles III

γραβάτα του με σχέδιο την ελληνική σημαία επέλεξε για άλλη μια φορά να φορέσει σε δημόσια εμφάνισή του, o βασιλιάς Κάρολος.

Κατά την διάρκεια μιας δεξίωσης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, κατά την οποία υποδέχθηκε τη γυναικεία ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας, φωτογραφήθηκε να φοράει πάλι την γαλανόλευκη γραβάτα.

King Charles III

Την συγκεκριμένη γραβάτα έχει θεαθεί να τη φοράει και στην διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28) στο Ντουμπάι, τον Δεκέμβριο του 2023.

