Βίντεο: Η στιγμή που υδραυλικός «κρέμεται» στην πόρτα του βαν του και σύρεται καθώς προσπαθεί να σταματήσει κλέφτη

Το θύμα κατέληξε στο νοσοκομείο με τραύματα - Έκκληση από αστυνομία για πληροφορίες

Van stolen - Sheffield

Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας υδραυλικός σύρεται κατά μήκος του δρόμου κολλημένος στην πόρτα του βαν του, καθώς προσπαθεί να σταματήσει έναν κλέφτη που κλέβει το όχημά του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε έναν ήσυχο οικιστικό δρόμο στο Σέφιλντ, την Τρίτη και ο υδραυλικός κατέληξε με σοβαρά τραύματα.

Τα πλάνα δείχνουν το θύμα, ντυμένο με σορτς και μπλε μπλουζάκι, να τρέχει δίπλα στο όχημα να σταματήσει τον κλέφτη, να κρέμεται στην πόρτα του οχήματος και να φωνάζει καθώς αυτό ξεκινάει με ταχύτητα.

Άλλα πλάνα από κάμερα ασφαλείας πιο κάτω, τον δείχνει να έχει κολλήσει στην πόρτα, με τα πόδια του να σύρονται στον δρόμο και ο υδραυλικός να αφήνει τελικά την πόρτα και να πέφτει στο έδαφος. 

Ευτυχώς, φαίνεται να σηκώνεται και να κουτσαίνει ενώ το βαν στρίβει στη γωνία. Το βίντεο στη συνέχεια δείχνει το θύμα να λαμβάνει θεραπεία στο νοσοκομείο, με τα πόδια και το χέρι του δεμένα.

Η αστυνομία κάνει τώρα έκκληση για πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

