Ευρωπαίοι ηγέτες συγχαίρουν τον Μάγιαρ: Νίκη για την «Ουγγαρία της Ευρώπης»

«Μια νίκη της προσήλωσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (μια νίκη) για την Ουγγαρία μέσα στην Ευρώπη» αναφέρουν μεταξύ άλλων

Μακρόν Μάγυαρ

Τα συγχαρητήριά τους στον Πέτερ Μάγιαρ για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας δίνουν ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι με αυτή τη νίκη ο ουγγρικός λαός δείχνει την προσήλωσή του «στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Δείτε τις αναρτήσεις τους:

Εμανουέλ Μακρόν

«Μόλις πραγματοποίησα συνάντηση με τον Πέτερ Μάγιαρ για να τον συγχαρώ για τη νίκη του στην Ουγγαρία!

Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής, της προσήλωσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (μια νίκη) για την Ουγγαρία μέσα στην Ευρώπη.

Μαζί, ας προωθήσουμε μια πιο κυρίαρχη Ευρώπη, για την ασφάλεια της ηπείρου μας, την ανταγωνιστικότητά μας και τη δημοκρατία μας».

Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν

Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη.

Η Ευρώπη επέλεγε πάντα την Ουγγαρία.

Μια χώρα ανακτά τον ευρωπαϊκό της δρόμο.

Η Ένωση γίνεται ισχυρότερη.

Φρίντριχ Μερτς

«Η Ουγγαρία αποφάσισε. Συγχαρητήρια για τη νίκη στις εκλογές, αγαπητέ Μάγιαρ. Προσβλέπω στη συνεργασία μας για μια ισχυρή, ασφαλή και, πάνω απ' όλα, ενωμένη Ευρώπη».

TAGS: Πέτερ Μαγιάρ Εμανουέλ Μακρόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Φρίντριχ Μερτς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark