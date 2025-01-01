Ουγγαρία: Η Βουδαπέστη χάνει οριστικά ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 1 δισ. ευρώ

Η Ουγγαρία έχασε επισήμως σήμερα ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε ευρωπαϊκά κονδύλια, που «πάγωσαν» λόγω παραβιάσεων στο Κράτος Δικαίου για τις οποίες κατηγορείται η Βουδαπέστη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το πρωτοφανές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Βρυξέλλες είχαν ενεργοποιήσει την Άνοιξη του 2022 τον μηχανισμό της συμμόρφωσης σε βάρος της χώρας της κεντρικής Ευρώπης, μια διαδικασία που οδήγησε στην αναστολή ορισμένων καταβολών.

Η Επιτροπή είχε τότε κάνει λόγο για «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με τη χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από την Ουγγαρία, που συνδέονταν με τους όρους σύναψης δημοσίων συμβάσεων όπως και μια έλλειψη ελέγχου και διαφάνειας.

Έκτοτε, η Βουδαπέστη προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις που επέτρεψαν την αποδέσμευση ενός μέρους των χρημάτων, όμως 19 δισεκατομμύρια έμειναν δεσμευμένα στο πλαίσιο διαφορετικών διαδικασιών.

«Βάσει του κανονισμού της συμμόρφωσης, (…) η πρώτη δόση» των χρημάτων που έχουν δεσμευτεί, η οποία ανέρχεται σε 1,04 δισεκατομμύρια ευρώ, έληξε «στα τέλη του 2024», διευκρίνισε η Κομισιόν στο AFP.

Μετά την επιστροφή στην ηγεσία της χώρας το 2010, ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ενίσχυσε την εξουσία του και το στενό περιβάλλον του πλούτισε με θεαματικό τρόπο.

Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε σε μια έκθεση ότι η Ουγγαρία δεν σεβόταν τους δημοκρατικούς κανόνες της ΕΕ, ιδίως στα θέματα της διαφθοράς, της πολιτικής χρηματοδότησης, της σύγκρουσης συμφερόντων και της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ.

Ο Βίκτορ Όρμπαν υποσχέθηκε να «δώσει μάχη» για να προστατεύσει τα χρήματα «που είναι δικά μας». «Επιχειρούν να πάρουν τα χρήματα των Ούγγρων με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους», είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο, απειλώντας να μπλοκάρει τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να πετύχει τον σκοπό του.

Σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο για τον Ούγγρο ηγέτη με φόντο και την οικονομική ύφεση, ο νέος του αντίπαλος Πέτερ Μαγιάρ ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών, την ώρα που δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στο κόμμα του. Οι εκλογές προβλέπονται προς το παρόν για την Άνοιξη του 2026.

«Ο χρόνος πιέζει. Ας επισπεύσουμε την ημερομηνία των εκλογών προκειμένου η χώρα να μην χάσει μια ακόμη χρονιά χωρίς λόγο», είπε στις ευχές του για το 2025. «Θα φέρουμε πίσω τα δισεκατομμύρια που μας χρωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.