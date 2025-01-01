Λογαριασμός
Ο Πούτιν έδωσε εντολή στην κυβέρνηση και τη Sberbank να αναπτύξουν συνεργασία με την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στη ρωσική κυβέρνηση και στη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, τη Sberbank, να αναπτύξουν συνεργασία με την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μεέδωσε την Τετάρτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι δυτικές κυρώσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό της πρόσβασης της Ρωσίας στις τεχνολογίες που χρειάζεται για να στηρίξει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας είχαν ως αποτέλεσμα οι μεγαλύτεροι παραγωγοί τσίπ παγκοσμίως να σταματήσουν τις εξαγωγές προς τη Ρωσία, περιορίζοντας σημαντικά τις φιλοδοξίες της για τεχνητή νοημοσύνη.

