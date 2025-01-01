Συγκλονίζουν τα όσα περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες όταν ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πλήθος στη Νέα Ορλεάνη με τουλάχιστον 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 30 να τραυματιστούν ενώ διασκέδαζαν για τον ερχομό του νέου έτους.

«Το μόνο που είδα ήταν ένα φορτηγό να πέφτει στην αριστερή πλευρά του πεζοδρομίου στην Bourbon», είπε ο 22χρονος Kevin Garcia, μιλώντας στο CNN λίγο μετά το περιστατικό. «Ένα σώμα εκτοξεύτηκε πάνω μου», είπε, προσθέτοντας ότι άκουσε επίσης πυροβολισμούς.

🚨 #SONDAKİKA ABD'nin New Orleans kentinde bir saldırgan arabayla kalabalığın içine daldı ardından araçtan inerek silahla ateş açtı.



▪️Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. pic.twitter.com/az1iTcL8Z5 — Mergen Haber (@haber_mergen) January 1, 2025

Ένας άλλος μάρτυρας, ο 22χρονος Γουίτ Ντέιβις από το Σρέιβπορτ της Λουιζιάνα, είπε στο CNN ότι το περιστατικό συνέβη ενώ έφευγε από ένα νυχτερινό κέντρο στην οδό Bourbon.

«Όλοι άρχισαν να φωνάζουν και να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς τα πίσω, και μετά βασικά μας δόθηκε εντολή να κλειδωθούμε μέσα για λίγο, μετά ηρέμησαν, αλλά δεν μας άφησαν να φύγουμε», είπε ο Ντέιβις.

«Όταν τελικά μας άφησαν να βγούμε από το κλαμπ, η αστυνομία μας έγνεψε πού να περπατήσουμε και μας έλεγε να φύγουμε γρήγορα από την περιοχή. Είδα μερικά πτώματα που δεν μπορούσαν καν να τα καλύψουν και αρκετούς ανθρώπους που δέχονταν τις πρώτες βοήθειες».

Η αστυνομία είπε στους ανθρώπους που βρίσκονταν στη σκηνή να αφήσουν τα τηλέφωνά τους και να φύγουν το συντομότερο δυνατό, είπε ο Ντέιβις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.