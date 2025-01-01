Γερμανία: Πέντε νεκροί σε εκρήξεις αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων - Εκατοντάδες συλλήψεις για επιθέσεις εναντίον μελών των δυνάμεων ασφαλείας

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εκρήξεις αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ενώ τουλάχιστον 8 άτομα - ανάμεσά τους τρία μικρά παιδιά - υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα σε αντίστοιχα περιστατικά. Η αλλαγή του χρόνου γιορτάστηκε με εκδηλώσεις οι οποίες παρέμειναν ειρηνικές, υπήρξαν ωστόσο και εξαιρέσεις, με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, πυροσβεστών και διασωστών.

Πέντε άνδρες, ηλικίας 20, 21, 24, 45 και 50 ετών, σκοτώθηκαν σε διαφορετικά περιστατικά έκρηξης αυτοσχέδιων πυροτεχνημέτων και κροτίδων στη Σαξονία, στο Βρανδεμβούργο και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Στο Μόναχο τρία παιδιά, 2, 11 και 14 ετών, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, όταν εξερράγησαν κροτίδες που κρατούσαν στα χέρια τους.

Στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται παραδοσιακά το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων, 65.000 άτομα γιόρτασαν ειρηνικά την αλλαγή του χρόνου, με συναυλία ραπ μουσικής. Η αστυνομία ωστόσο συνέλαβε τουλάχιστον 390 άτομα σε διάφορα σημεία της πόλης, κυρίως για επιθέσεις εναντίον μελών των δυνάμεων ασφαλείας και των σωστικών συνεργείων. Συνολικά, 15 αστυνομικοί και ένας πυροσβέστης τραυματίστηκαν από επιθέσεις με κροτίδες και μπουκάλια. Αντίστοιχες επιθέσεις υπήρξαν στο Μόναχο, στην Κολωνία και στο Αμβούργο, αλλά χωρίς τραυματισμούς. Στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας καταγράφηκαν τη νύχτα τουλάχιστον 110 πυρκαγιές σε καταστήματα, από πυροτεχνήματα.

Μετά τη χθεσινή νύχτα, κλιμακώνεται εκ νέου η συζήτηση για την χρήση ή την απαγόρευση των πυροτεχνημάτων, με το συνδικάτο των αστυνομικών να ζητά την άμεση λήψη μέτρων. Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ένωσης Αστυνομικών (GdP) Γιόχεν Κόπελκε ζήτησε εκ νέου την απαγόρευση των κροτίδων, «προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση ασφάλειας τη νύχτα της αλλαγής του έτους» και επέρριψε την ευθύνη στο ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών για την απόρριψη κάθε ανάλογης εισήγησης και τη μετάθεση της ευθύνης στα κρατίδια. Την κατάργηση των κροτίδων ζήτησαν ακόμη ιατρικοί σύλλογοι, φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Από την Ομοσπονδιακή Ένωση Κατασκευής Πυροτεχνημάτων, ο Ίνγκο Σούμπερτ υποστήριξε ότι οι σοβαροί τραυματισμοί είναι «πρακτικά αδύνατοι» όταν χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα πυροτεχνήματα και κροτίδες, «ακόμη και δεν γίνεται ορθή χρήση» και κατηγόρησε το παραεμπόριο παράνομων προϊόντων, καλώντας τους πολιτικούς να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την καταστολή του.

