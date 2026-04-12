Την ήττα του στις κρίσιμες εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Ουγγαρία παραδέχθηκε σε μια σύντομη ομιλία του ο Βίκτορ Όρμπαν, κάνοντας λόγο για ένα «οδυνηρό για εμάς, αλλά σαφές» εκλογικό αποτέλεσμα.

«Η ευθύνη για τη διακυβέρνηση, αλλά και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε, δεν δόθηκαν σε μάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, συγχαίροντας την ίδια στιγμή το κόμμα Tisza του Πέτερ Μάγιαρ για τη νίκη του.

Ο Όρμπαν δήλωσε το κόμμα του δεν έχει δουλέψει ποτέ τόσο πολύ σε καμία εκλογική εκστρατεία, ευχαρίστησε τα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπων που ψήφισαν το Findez και δεσμεύτηκε ότι «δεν θα τους απογοητεύσει ποτέ».

«Θα υπηρετήσουμε τη χώρα μας και το ουγγρικό έθνος από τη θέση της αντιπολίτευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε ακόμη ότι, στα περισσότερα από 30 χρόνια του στην ηγεσία του Fidesz, «ζήσαμε δύσκολα και εύκολα, όμορφα και θλιβερά χρόνια», αλλά επέμεινε ότι «ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα τα παρατήσω».

Ο Όρμπαν πρόσθεσε απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του ότι το καθήκον τους είναι σαφές: «Δεν έχουμε το βάρος της διακυβέρνησης της χώρας, οπότε πρέπει να ξαναχτίσουμε τις κοινότητές μας».

«Ποτέ δεν τα παρατάμε, αυτό είναι κάτι που ο κόσμος γνωρίζει για εμάς, ποτέ δεν τα παρατάμε. Οι ημέρες που έχουμε μπροστά μας είναι για να γιατρέψουμε τις πληγές μας», πρόσθεσε.

Η καταμέτρηση των ψήφων δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά με καταμετρημένο στο 66,69% των ψήφων, ο Πέτερ Μάγιαρ φέρεται να λαμβάνει 137 έδρες, περισσότερες από τα 2/3 που χρειάζεται για να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, το Findez του Όρμπαν λαμβάνει 55 έδρες και το κόμμα Mi Hazank 7 έδρες.



