Η Ουγγαρία δανείστηκε 1 δισεκατομμύριο ευρώ - το μεγαλύτερο δάνειο που έχει λάβει ποτέ η Βουδαπέστη - από τρεις κινεζικές τράπεζες αυτή την άνοιξη, αποκάλυψαν στοιχεία από τον ιστότοπο της κυβερνητικής υπηρεσίας χρέους, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Politico.

Το δάνειο, που χορηγήθηκε από την China Development Bank, την Export-Import Bank of China και το ουγγρικό υποκατάστημα της Bank of China, λήφθηκε ολόκληρο στις 19 Απριλίου και πρέπει να αποπληρωθεί εντός τριών ετών.

Η ίδια η Βουδαπέστη δεν ανακοίνωσε τη συμφωνία. Αναφέρθηκε για πρώτη φορά την Πέμπτη από την ουγγρική επιχειρηματική δημοσίευση Portfolio , και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από την κυβερνητική υπηρεσία.

Ο μεγάλος δανεισμός έρχεται καθώς η Βουδαπέστη βαθαίνει τους δεσμούς της με το Πεκίνο. Κινεζικές εταιρείες, όπως η κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD ή ο τεχνολογικός γίγαντας Huawei, έχουν επενδύσει μέχρι στιγμής συνολικά περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας Péter Szijjártó .



