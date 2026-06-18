Ρόμπι Γουίλιαμς: Έψαχνε τα «τυχερά» ρούχα για τον αγώνα της Αγγλίας και έμεινε με το εσώρουχο...

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς φαίνεται πως αντιμετώπισε με απόλυτη σοβαρότητα την… αποστολή του να φέρει γούρι στην εθνική Αγγλίας. Ο 52χρονος τραγουδιστής και πρώην μέλος των Take That μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια χιουμοριστική στιγμή από το σπίτι του, μέσα από βίντεο που ανέβασε στο Instagram η σύζυγός του, Άιντα. Σε αυτό, ο Ρόμπι εμφανίζεται να ψάχνει με αγωνία μέσα στην ντουλάπα του, έχοντας μείνει μόνο με το εσώρουχο, προσπαθώντας να αποφασίσει ποια ρούχα θα του φέρουν τύχη στον αγώνα της Αγγλίας.

Η Άιντα κατέγραψε τη σκηνή και στη λεζάντα του βίντεο σχολίασε με χιούμορ: «Το κάνει και ο δικός σας σύζυγος αυτή τη στιγμή;», δείχνοντας πως αντιμετώπισε με αρκετή δόση ειρωνείας την αγωνία του τραγουδιστή για το σωστό outfit.

Ο ίδιος, κοιτώντας τα ρούχα του, παραδέχτηκε πως δεν μπορούσε να αποφασίσει τι να φορέσει. «Πραγματικά δεν ξέρω τι να βάλω. Χρειάζομαι κάτι τυχερό και δεν ξέρω τι είναι αυτό», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Όπως εξήγησε, το δίλημμα ήταν αν θα έπρεπε να επιλέξει κάτι πιο εντυπωσιακό, επειδή έπαιζε η Αγγλία, ή κάτι πιο άνετο για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Η Άιντα, πίσω από την κάμερα, τον ρώτησε αν πιστεύει πραγματικά ότι αυτό που θα φορέσει μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού.

Η απάντηση του Ρόμπι ήταν χαρακτηριστική του χιούμορ του: «Όσο τρελό κι αν ακούγεται, μπορεί να εξαρτάται από αυτό που θα φορέσω». Τελικά, αν κρίνει κανείς από το αποτέλεσμα, το «γούρι» του ίσως και να λειτούργησε, καθώς η Αγγλία επικράτησε της Κροατίας με 4-2 στο Ντάλας.

Πηγή: skai.gr

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