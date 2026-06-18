Βουλή: Κυρώθηκε η Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Κυρώθηκε από την Ολομέλεια «η Συνεργασία για την προστασία της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς», μεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Εθνικής Διοίκησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κίνας.

Υπέρ της κύρωσης τάχθηκε μόνο η ΝΔ ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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