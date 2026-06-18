Χειροπέδες σε δύο άνδρες, ηλικίας 56 και 27 ετών, πέρασε η ΕΛ.ΑΣ. μετά από μια επιχείρηση που έφερε στο φως όπλα, ακατέργαστη κάνναβη και «μαϊμού» οχήματα.

Η σύλληψη των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε το πρωί της 13ης Ιουνίου 2026 στην περιοχή του Κορωπίου, ως αποτέλεσμα συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Οι αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες για αποθήκευση παράνομων αντικειμένων σε οικίες των 2 κατηγορουμένων στην περιοχή του Κορωπίου και σε έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο,

πλήθος φυσιγγίων,

59 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

αυτοκίνητο χωρίς αριθμό πλαισίου το οποίο ελέγχεται ως προϊόν λαθρεμπορίας,

2 μοτοσικλέτες χωρίς αριθμό πλαισίου για τις οποίες διερευνάται η κατοχή τους,

2 κυνηγετικά όπλα,

κάμερα με 2 καταγραφικά,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

τρίφτης.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί προσωπικών δεδομένων, περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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