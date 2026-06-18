Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Παναθηναϊκού. Όπως έγινε γνωστό, ο Γιάννης Κάρμης έφυγε σήμερα από τη ζωή και η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 13:30.

Ο Γιάννης Κάρμης υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για 38 ολόκληρα χρόνια, από το 1979 έως το 2017.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

“Καλό ταξίδι Γιάννη Κάρμη

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν σπουδαίο άνθρωπο και διακεκριμένο νομικό, τον Γιάννη Κάρμη.

Ο Γιάννης Κάρμης υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για 38 ολόκληρα χρόνια, από το 1979 έως το 2017, έχοντας μεταξύ άλλων εκπροσωπήσει το Σύλλογο και στα θεσμικά όργανα.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη 1:30 στο κοιμητήριο Βούλας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του”.

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