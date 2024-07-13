Η Γερμανία κρίνει πως η προεδρία της Ουγγαρίας στην ΕΕ κάνει «μεγάλη ζημιά»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας έκρινε χθες πως αφότου ανέλαβε την εναλλασσόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ουγγαρία την 1η Ιουλίου, η κυβέρνηση του δεξιού εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν έχει κάνει «μεγάλη ζημιά».

Εκπρόσωπος της γερμανικής διπλωματίας χαρακτήρισε τις επισκέψεις του κ. Όρμπαν στη Μόσχα και στο Πεκίνο «μονομερείς» κινήσεις που «παρατηρούμε με κατάπληξη και σκεπτικισμό».

Επέμεινε στο ότι ο ούγγρος πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε επίσης το Κίεβο και —μετά τη σύνοδο του NATO στην Ουάσιγκτον— το Μαϊάμι, για συνομιλίες με τον αμερικανό πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες αυτές προσωπικά, δεν εκπροσωπεί την ΕΕ.

Για τις δυνητικές επιπτώσεις των ταξιδιών του κ. Όρμπαν, πρόσθεσε πως «θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχιστεί η ουγγρική προεδρία (...) Βρισκόμαστε στη 12η ημέρα και ήδη έχει γίνει μεγάλη ζημιά».

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Μπούσνερ είπε πως ο ούγγρος πρωθυπουργός μπορεί να ταξιδεύει όπου θέλει, όμως «αυτό που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό είναι (...) το να δημιουργεί την εντύπωση πως το κάνει αντιπροσωπεύοντας άλλους. Και ασφαλώς θα γίνει περαιτέρω συζήτηση για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό».

Ο κ. Όρμπαν παρουσίασε τα ταξίδια του στη Μόσχα και στο Πεκίνο ως μέρος «ειρηνευτικής» πρωτοβουλίας για την Ουκρανία, όπως και αυτό στο Μαϊάμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

