Δείχνοντας άλλη μια φορά τη στενή του σχέση και τη σθεναρή του στήριξη στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε σήμερα θα ανοίξει σαμπάνιες αν ο Ρεπουμπλικανός κερδίσει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές στις 5 Νοεμβρίου και εκλεγεί ξανά πρόεδρος.

«Τι θα κάνουμε; Θα ανοίξουμε πολλά μπουκάλια σαμπάνιας!», τόνισε ο Ούγγρος ηγέτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Στρασβούργο στο περιθώριο της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στην οποία πρόκειται να μιλήσει αύριο Τετάρτη.

Υπενθυμίζοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη στις 7 Νοεμβρίου, δύο ημέρες μετά τις αμερικανικές εκλογές, ο Όρμπαν εκτίμησε ότι αυτή θα είναι η ιδανική στιγμή για να εξετάσει η ΕΕ το πρόγραμμα του πρώην προέδρου και υποψηφίου.

Αναφερόμενος στην υπόσχεση του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ούγγρος εθνικιστής ηγέτης είπε ότι η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί για την εκλογή του.

«Εμείς, οι Ευρωπαίοι, δεν θα έχουμε χρόνο για χάσιμο (...) Θα πρέπει να σκεφτούμε τα επόμενα βήματα το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Ούγγρος εθνικιστικής πρωθυπουργός, που επικρίνει τακτικά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και αντιτίθεται στην προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα είπε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, τονίζοντας ότι απαιτείται διάλογος και μια κατάπαυση του πυρός για να σωθούν ζωές.

Ο Όρμπαν ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου, δεύτερη ημέρα της ουγγρικής προεδρίας της ΕΕ, μια «ειρηνευτική αποστολή» επισκεφτόμενος το Κίεβο, τη Μόσχα και το Πεκίνο, προκαλώντας την οργή Ευρωπαίων ηγετών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει τακτικά στον Ούγγρο εθνιστική πρωθυπουργό ως παράδειγμα ηγέτη, βλέποντας σε αυτόν «έναν ισχυρό άνδρα (...) έναν σκληρό, έξυπνο άνδρα».

Μία από τις ολοφάνερες αποδείξεις του ίδιου τρόπου σκέψης των δύο ανδρών... το σλόγκαν της εξάμηνης ουγγρικής προεδρίας της ΕΕ: «Κάντε την Ευρώπη σπουδαία ξανά» ( «Make Europe Great Again»), σλόγκαν σχεδόν απαράλλακτο από το «Κάντε την Αμερική σπουδαία ξανά» («Make America Great Again») το κεντρκό σλόγκαν Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

