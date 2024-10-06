Όρμπαν: Θα στείλουμε τους παράτυπους μετανάστες στις Βρυξέλλες

Σε παρέμβασή του σε εκδήλωση του κόμματος της Λέγκα, στην βόρεια Ιταλία, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αναφέρθηκε, ανεβάζοντας για μια ακόμη φορά τους τόνους, στην διαχείριση του μεταναστευτικού.

"Αν συνεχιστεί η παράτυπη μετανάστευση στην Ευρώπη, από την Βουδαπέστη θα μεταφέρουμε τους μετανάστες στις Βρυξέλλες και θα τους αφήσουμε μπροστά στα διάφορα γραφεία", δήλωσε ο Όρμπαν.

"Στην Ουγγαρία ο αριθμός μεταναστών είναι μηδενικός, δεν αφήνουμε την χώρα μας στα χέρια αλλων. Όποιος θέλει να μπει στην χωρα μας πρεπει να περιμένει την σχετική άδεια, εξω από τα σύνορά μας", πρόσθεσε, χειροκροτούμενος από οπαδούς της Λέγκα.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, τέλος, τόνισε ότι "στην Ουγγαρία η μητέρα είναι γυναίκα και ο πατέρας άνδρας και αυτό δεν θα αλλάξει, παρά την αντίθετη στάση της διεθνούς αριστεράς".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

