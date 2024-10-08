H χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας (Ukraine Facility) και η εφαρμογή της συμφωνίας των G7 για δάνειο περίπου 50 δισεκ. δολαρίων, που θα αποπληρωθεί από τα έκτακτα έσοδα των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας στην ΕΕ, συζητήθηκαν σήμερα στο Ecofin στο Λουξεμβούργο.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ ενημερώθηκαν για την κατάσταση των οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων της επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και για τη δέσμη προτάσεων που ενέκρινε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο, για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της χώρας. «Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έναν σκληρό χειμώνα, λόγω των μαχών, της καταστροφής των ενεργειακών εγκαταστάσεων αλλά και των οικονομικών συνεπειών», δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, στη συνέντευξη Τύπου, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου. Ο Ιταλός Επίτροπος υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο στην Ιταλία, οι ηγέτες των G7 συμφώνησαν να παράσχουν στην Ουκρανία δάνεια, ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα εξυπηρετηθούν και θα αποπληρωθούν από τα έκτακτα έσοδα από ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, στέλνοντας ένα «σαφές μήνυμα ότι το Κρεμλίνο θα πληρώσει άμεσα για τη ζημιά που προκλήθηκε από τον επιθετικό του πόλεμο».

Όσον αφορά τη δέσμη προτάσεων που παρουσίασε η Επιτροπή στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Επίτροπος Οικονομίας επισήμανε ότι προτείνεται ένα έκτακτο δάνειο μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας ύψους έως 35 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για αλλαγή του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ σχετικά με τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. «Η προσαρμογή του καθεστώτος κυρώσεων είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή επαρκών διαβεβαιώσεων στους εταίρους μας και τη διευκόλυνση μιας κοινής προσπάθειας των G7», δήλωσε ο Π. Τζεντιλόνι, εκφράζοντας την ελπίδα για μια συμφωνία αύριο στο Coreper (Συμβούλιο Μονίμων Αντιπροσώπων ΕΕ).

Στις 25 Οκτωβρίου, η ΕΕ και οι εταίροι των G7 θα συναντηθούν σε επίπεδο υπουργών οικονομικών στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.