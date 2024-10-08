Κρίση στη Μέση Ανατολή: Τι θα σήμαινε ένας γενικευμένος πόλεμος για την ενεργειακή ναυτιλία

Η αμερικανική shipbroker Poten & Partners πιστεύει ακράδαντα στην ανθεκτικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ωστόσο, ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή ή το κλείσιμο από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, θα μπορούσε να είναι το γεωπολιτικό σοκ, που θα τα κατέστρεφε όλα, σύμφωνα με το TradeWinds.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία δεν τρομάζει τόσο εύκολα

Το παράρτημα της Νέας Υόρκης της Poten & Partners δήλωσε: «Ενώ κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί στη συνέχεια και πώς θα αντιδράσουν οι διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές, η ίδια η αβεβαιότητα έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου και τις τιμές των ναύλων των δεξαμενόπλοιων υψηλότερα».

Εν αναμονή της απάντησης του Ισραήλ στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, η Poten επεσήμανε ότι προηγούμενες συγκρούσεις στην περιοχή οδήγησαν σε εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και των ναύλων των δεξαμενόπλοιων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τρέχουσες αυξήσεις είναι πολύ μέτριες και υπάρχουν αρκετοί προφανείς λόγοι για αυτό, εξήγησε η Poten.

Πρώτον, οι αγορές πετρελαίου είναι πολύ πιο διαφοροποιημένες από ό,τι στο παρελθόν.

Στη δεκαετία του 1970, ο εξαγωγικός Οργανισμός ΟΠΕΚ παρήγαγε περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου αργού πετρελαίου. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε περίπου 27%.

«Η αύξηση της ζήτησης πετρελαίου παρέμεινε, επίσης, στάσιμη λόγω της γενικής τάσης προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, πιο πρόσφατα, της απότομης επιβράδυνσης της αύξησης της ζήτησης στην Κίνα», είπε η Poten.

«Ως αποτέλεσμα, οι αγορές πετρελαίου έχουν επί του παρόντος άφθονη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η οποία βοηθά στη σταθεροποίηση των τιμών, ακόμη και εν μέσω μιας σοβαρής κρίσης στη Μέση Ανατολή», υποστήριξε.

«Ομοίως, ο στόλος των δεξαμενόπλοιων είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι σε προηγούμενες κρίσεις και μετά την αντιμετώπιση των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, η ναυτιλιακή βιομηχανία δεν τρομάζει τόσο εύκολα», πρόσθεσε η Poten.

«Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να ζορίσουν στο μέλλον», ανέφερε.

Βραχυπρόθεσμο κέρδος, μακροπρόθεσμος πόνος;

Kλιμάκωση των εχθροπραξιών που αφορούν την πετρελαϊκή υποδομή του Ιράν θα μπορούσε να δημιουργήσει όλεθρο στις αγορές πετρελαίου και δεξαμενόπλοιων, πρόσθεσε η εταιρεία.

Το Ιράν παράγει επί του παρόντος περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, εκ των οποίων τα 2 εκατομμύρια βαρέλια εξάγονται, κυρίως στην Κίνα. Η ναυλομεσιτική εταιρεία εκτιμά πως είναι απίθανο το σενάριο άλλες χώρες παραγωγοί να μπουν στη διαδικασία να αντισταθμίσουν την παραγωγή του Ιράν.

Και αν το Ιράν κλείσει τη βασική οδό πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, «όλα τα στοιχήματα θα έχουν πέσει έξω», είπε η Poten. Αυτό θα πυροδοτούσε μια απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, με πιθανή εμπλοκή όλων των παγκόσμιων υπερδυνάμεων στη σύγκρουση, πιστεύει η εταιρεία.

Πρόσθεσε, όμως, πως: «Το Ιράν θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ μόνο εάν δεν έχει τίποτα να χάσει και, αν και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε εντελώς, παραμένει ένα πολύ απίθανο σενάριο».

Τις πρώτες μέρες μιας πλήρους κλίμακας πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι πιθανό να υπάρξει μεγάλη ζήτηση για πετρέλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που θα δώσει ώθηση στα κέρδη των δεξαμενόπλοιων, ανέφερε η εταιρεία.

«Ωστόσο, ένα κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα διαταράξει τις ροές πετρελαίου από άλλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής κάτι που θα ήταν πολύ επιζήμιο για την αγορά των δεξαμενόπλοιων», πρόσθεσε η Poten.

Η Clarksons Research πάντως εντόπισε ισχυρά κέρδη στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, με τα μέσα κέρδη για τα VLCC να αυξάνονται κατά 30% κάθε εβδομάδα, εν μέρει λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

