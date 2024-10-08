Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, από τα εξέχοντα και με μεγάλη επιρροή μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, προέτρεψε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ να εγκαθιδρύσουν διπλωματικές σχέσεις μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποιώντας ότι η επόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι απίθανο να μπορέσει να εξασφαλίσει επαρκή αριθμό ψήφων για να στηρίξει τη συμφωνία.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν επιδιώκει να μεσολαβήσει για τη σύναψη σχέσεων μεταξύ αυτών των δύο χωρών που θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για τη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Ριάντ.

«Μπορούμε να περάσουμε μια συνθήκη στη Γερουσία μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, μια αμυντική συμφωνία όπως έχετε με την Ιαπωνία και την Αυστραλία, αν το κάνετε υπό την προεδρία του προέδρου Μπάιντεν», τόνισε ο Γκρέιαμ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ.

«Θα είναι πολύ δύσκολο για τον επόμενο πρόεδρο να συγκεντρώσει 67 ψήφους», δήλωσε αναφερόμενος στην πλειοψηφία των δύο τρίτων που απαιτείται στην αμερικανική Γερουσία για την έγκριση μιας αμυντικής συνθήκης.

Η προεδρική θητεία του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν λήγει στις 20 Ιανουαρίου. Ο Γκρέιαμ, επί δεκαετίες γερουσιαστής, είναι ένας από τους πλέον επιδραστικούς Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο με επιρροή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας.

Ο Γκρέιαμ, ο οποίος συνάντησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα, δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία για να συναντήσει τον de facto ηγέτη του σουνιτικού βασιλείου πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MbS) και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για συνομιλίες με τον πρόεδρο της χώρας, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν. Τα ΗΑΕ σύναψαν σχέσεις με το Ισραήλ το 2020.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του MbS, έχουν συζητήσει την πιθανή εγκαθίδρυση σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά τον περασμένο χρόνο επέμειναν ότι μια τέτοια συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μια πορεία προς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους. Όλα αυτά άλλαξαν με το ξέσπασμα του πολέμου της 7ης Οκτωβρίου το 2023 μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εγκαθίδρυση σχέσεων Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα σε πολλά άλλα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη για να συνάψουν σχέσεις με το Ισραήλ, ενισχύοντας την περιφερειακή σταθερότητα, δεδομένης της επιρροής του Ριάντ στον μουσουλμανικό κόσμο, που στο έδαφός του βρίσκονται οι δύο πιο ιερές τοποθεσίες του Ισλάμ, η Μέκκα και η Μεδίνα.

«Νεκρή» η λύση των δύο κρατών

Ακόμη και πριν το ξέσπασμα του πολέμου της 7ης Οκτωβρίου 2023, η ακροδεξιά κυβέρνηση του Νετανιάχου είχε απορρίψει μια «λύση δύο κρατών» με τους Παλαιστίνιους.

Ο Γκρέιαμ τόνισε σήμερα ότι η λύση δύο κρατών - ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ - είναι "νεκρή" μετά την επίθεση της Χαμάς τη 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ που σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στην ομηρία περίπου 250.

«Οι Ισραηλινοί δεν θα δεχτούν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά τη βάρβαρη αυτή τρομοκρατική επίθεση, γιατί έτσι θα είναι σαν ανταμοιβή της τρομοκρατίας. Το κατανοώ αυτό», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, σημειώνοντας ωστόσο ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεργαστεί με το Ριάντ, με τα ΗΑΕ, για την παλαιστινιακή υπόθεση.

Πάνω από 41.000 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας - κυρίως άμαχοι, γυναίκες και παιδιά - έχουν σκοτωθεί στον καταστροφικό πόλεμο αντιποίνων του Ισραήλ κατά της Χαμάς, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Το Ριάντ έχει επανειλημμένα ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών και η περιφερειακή σταθερότητα είναι αλληλένδετες.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία θα οδηγήσει σε μια «ιστορική συμφιλίωση» μεταξύ αραβικών κρατών και Ισραήλ, και μεταξύ Ισλάμ και Ιουδαϊσμού και έχει δεσμευτεί να επιδιώξει μια συμφωνία.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες υπογράφηκαν το 2020 με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, οδήγησαν στην εγκαθίδρυση σχέσεων του Ισραήλ με το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μαρόκο μετά τη σύναψη ειρήνης με την Αίγυπτο και την Ιορδανία το 1979 και το 1994 αντίστοιχα.

Η λύση δύο κρατών φάνταζε ήδη απόμακρη λόγω της επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, την οποία κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967 και που οι Παλαιστίνιοι θέλουν ως τον πυρήνα ενός μελλοντικού τους κράτους μαζί με τη Λωρίδα της Γάζας, με πρωτεύουσα την κατεχόμενη επίσης από το Ισραήλ, Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.