Τηλεφωνική επικοινωνία των Μπάιντεν - Ομπραδόρ με θέμα το μεταναστευτικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνομίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Μεξικανό ομόλογό του Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ο οποίος νωρίτερα είχε δηλώσει ότι επρόκειτο να συζητήσουν το μεταναστευτικό, εν μέσω των ανησυχιών που εκφράζονται για τις αυξημένες ροές στα σύνορα και τα ενδεχόμενα προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το τηλεφώνημα έγινε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Δεκάδες μεγάλες αγροτικές ενώσεις στις ΗΠΑ προέτρεψαν την Τετάρτη την κυβέρνηση να ανοίξει και πάλι δύο σιδηροδρομικές γραμμές στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό ώστε να επαναλειτουργήσουν οι εμπορικές δίοδοι που έκλεισαν λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι εργάζεται με το Μεξικό ώστε να επιλυθούν τα θέματα που οδήγησαν στο κλείσιμο των δύο σιδηροδρομικών γραμμών.

Ο Λόπες Ομπραδόρ είπε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί ότι ο Μπάιντεν ήταν εκείνος που ζήτησε τη μεταξύ τους επικοινωνία. Όταν ρωτήθηκε τι θα συζητούσαν, απάντησε: «Νομίζω το μεταναστευτικό. Ας δούμε τι θα μας προτείνει».

Ο Μπάιντεν, που επιδιώκει την επανεκλογή του στις εκλογές του επόμενου έτους, δέχεται έντονες πιέσεις ώστε να περιορίσει τον αριθμό των μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν παράτυπα τα σύνορα από το Μεξικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

