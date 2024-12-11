Όρμπαν: Ο Ζελένσκι αρνήθηκε πρόταση κατάπυσης πυρός για τις Γιορτές

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε την πρόταση παύσης των εχθροπραξιών με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.

«Προτείναμε κατάπαυση του πυρός για τα Χριστούγεννα και μια μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων. Είναι λυπηρό που ο πρόεδρος Ζελένσκι την απέρριψε και την απέκλεισε ξεκάθαρα σήμερα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε!» έγραψε ο Όρμπαν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.