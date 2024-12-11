Λογαριασμός
Όρμπαν: Ο Ζελένσκι αρνήθηκε πρόταση κατάπυσης πυρός για τις Γιορτές

«Προτείναμε κατάπαυση πυρός για τα Χριστούγεννα και ανταλλαγή κρατουμένων. Είναι λυπηρό που ο πρόεδρος Ζελένσκι την απέρριψε», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός

Βίκτορ Όρμπαν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε την πρόταση παύσης των εχθροπραξιών με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.

«Προτείναμε κατάπαυση του πυρός για τα Χριστούγεννα και μια μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων. Είναι λυπηρό που ο πρόεδρος Ζελένσκι την απέρριψε και την απέκλεισε ξεκάθαρα σήμερα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε!» έγραψε ο Όρμπαν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. 

Πηγή: skai.gr

