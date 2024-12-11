Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένοχοι για τη δολοφονία της δεκάχρονης Σάρα Σαρίφ, μετά από χρόνια βάναυσων ξυλοδαρμών, κρίθηκαν την Τέταρτη από δικαστήριο του Λονδίνου πατέρας και η μητριά του μικρού κοριτσιού, σε μια υπόθεση η αγριότητα της οποίας έχει συνταράξει τους Βρετανούς.

Όπως αποκαλύφθηκε κατά τη δίκη, η μικρή Σάρα με καταγωγή από το Πακιστάν είχε υποστεί σειρά βασανισμών τις εβδομάδες πριν από το θάνατό της, που επήλθε στις 8 Αυγούστου 2023 στο σπίτι της στο Γουόκινγκ, νοτιοδυτικά του Λονδίνου.

Η Σάρα είχε υποστεί κάλυψη του κεφαλιού της με κουκούλα, δέσιμο των χεριών της, χτυπήματα με μπαστούνι του κρίκετ, ακόμα και κάψιμο με σίδερο.

Την επομένη της δολοφονία της ο πατέρας της Ουρφάν Σαρίφ, 42 ετών, διέφυγε στην Ισλαμαμπάντ μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του, δηλαδή ακόμα πέντε παιδιά και τη 30χρονη σύζυγό του Μπεϊνάς Μπατούλ.

Δύο ημέρες μετά τηλεφώνησε από το Πακιστάν στη βρετανική αστυνομία λέγοντας κλαίγοντας πως είχε σκοτώσει δέρνοντας την κόρη του χωρίς να το θέλει.

Το ζευγάρι συνελήφθη κατά τη συμφωνηθείσα επιστροφή στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου. Αμφότεροι αρνήθηκαν ωστόσο την κατηγορία της δολοφονίας. Ο θείος της μικρής Μαλίκ Σαρίφ, αδερφός του πατέρα της που είχε φύγει με την οικογένεια στο Πακιστάν, αθωώθηκε για την κατηγορία της δολοφονίας αλλά κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία ότι προκάλεσε ή επέτρεψε τον θάνατο ανηλίκου.

Η ποινή τους θα απαγγελθεί την επόμενη Τρίτη.



Πηγή: skai.gr

