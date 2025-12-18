Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία διακρατούνται κατά κύριο λόγο στις Βρυξέλλες για να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία είναι «νεκρή», καθώς υπάρχει ικανή μειοψηφία που μπορεί να μπλοκάρει τη σχετική απόφαση, δήλωσε την Πέμπτη ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Όρμπαν δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω ενός κοινού δανείου της ΕΕ δεν είναι αποδεκτή από την Ουγγαρία.



